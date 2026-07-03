Një tërmet 6.1 ballë godet ishullin Hirara të Japonisë

Faisal Mahmud
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Një tërmet me magnitudë 6.1 ballë goditi sot ishujt jugperëndimorë të Japonisë, duke tronditur zonat pranë Okinawas, por pa raportime të menjëhershme për viktima apo dëme të mëdha, sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA (USGS), transmeton Anadolu.
Tërmeti ndodhi në orën 13:04 sipas kohës lokale, me epiqendrën e tij të vendosur rreth 136 kilometra në verilindje të ishullit Hirara. Ai goditi në një thellësi të cekët prej 10 kilometrash tha USGS.
Vlerësimet fillestare treguan se epiqendra ishte në një zonë të largët në det të hapur pranë prefekturës Okinawa, duke kufizuar rrezikun e dëmeve të përhapura. Autoritetet nuk kishin raportuar për lëndime apo dëme strukturore menjëherë pas lëkundjes.
Gjithashtu, sipas raporteve fillestare të monitorimit, nuk kishte asnjë indikacion të menjëhershëm për një kërcënim për cunami pas tërmetit.
Japonia është ndër vendet më të prirura nga tërmetet në botë, e vendosur në "Unazën e Zjarrtë të Paqësorit" sizmikisht aktiv, ku takohen disa pllaka tektonike. Vendi përjeton mijëra tërmete çdo vit, megjithëse shumica janë shumë të dobët për të shkaktuar dëme të konsiderueshme.