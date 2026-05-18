Një tërmet 5.2 ballë godet Kinën jugore, dy të vdekur dhe një i zhdukur

Seyit Şamil Kurt
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Një tërmet me magnitudë 5.2 ballë goditi rajonin autonom Guangxi Zhuang të Kinës jugore sot herët, duke lënë dy persona të vdekur dhe një të zhdukur, sipas mediave shtetërore kineze, transmeton Anadolu.
Tërmeti goditi qytetin Liuzhou në orën 12:21 të mëngjesit sipas kohës lokale në një thellësi prej 8 kilometrash, sipas Qendrës së Rrjeteve të Tërmeteve të Kinës (CENC).
Agjencia kineze e lajmeve Xinhua raportoi se dy persona humbën jetën dhe një është i zhdukur pas tërmetit, ndërsa raportet e mëparshme zyrtare thanë se katër persona janë shtruar në spital.
Autoritetet e emergjencës, zjarrfikësve dhe policisë nisën operacionet e shpëtimit menjëherë pas tërmetit. Selia rajonale e ndihmës pas tërmetit në Guangxi aktivizoi një përgjigje emergjente të nivelit III në orën 2 të mëngjesit.
Zyra e selisë së ndihmës pas tërmetit të Këshillit të Shtetit dhe Ministria e Menaxhimit të Emergjencave gjithashtu nisën një përgjigje emergjente të nivelit IV dhe dërguan një ekip pune për të mbështetur përpjekjet lokale të ndihmës.
Autoritetet urdhëruan zyrtarët lokalë të verifikojnë viktimat dhe dëmet, të organizojnë evakuimet dhe të monitorojnë lëkundjet e mundshme pasuese.
Të paktën 51 automjete zjarrfikëse dhe shpëtimi dhe 315 anëtarë të personelit të emergjencës u dërguan në zonën e prekur.