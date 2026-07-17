Një sulm me raketë dhe dron godet Sulejmanijen në Irak

Haydar Şahin
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Një sulm me raketë dhe dron kamikaz goditi të premten qytetin verior të Irakut, Sulajmanije, duke shkaktuar zjarr, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Televizioni Rudaw me seli në Erbil raportoi se sulmi përfshiu raketa dhe një mjet ajror pa pilot kamikaz. Në një nga objektivat e goditura shpërtheu zjarr, ndërsa në zonë u dërguan autoambulanca.
Deri më tani askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, ndërsa autoritetet irakiane nuk kanë publikuar ndonjë deklaratë zyrtare.
Irani ka kryer vazhdimisht sulme në Erbil dhe Sulajmanije, duke shënjestruar kampet e grupeve opozitare kurde iraniane, si dhe bazën ushtarake amerikane dhe Konsullatën e SHBA-së në Erbil.
Në sulmet e mëparshme, Irani lëshoi tetë dronë kamikaz drejt Erbilit, ndërsa një sulm me raketë ndaj një kampi të grupit kurd iranian Komala në Sulajmanije vrau tetë anëtarë të grupit.
Qeveria Rajonale e Kurdistanit të Irakut ka dënuar vazhdimisht sulmet e Iranit ndaj Erbilit dhe Sulajmanijes, duke i bërë thirrje Teheranit t'i ndalojë ato.