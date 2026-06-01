Një stuhi rëre në verilindje të Kinës mbuloi qytetin e Harbinit me re pluhuri

Emre Aytekin
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Qyteti Harbin, qendra e provincës Heilongjiang në verilindje të Kinës është mbuluar nga re të mëdha pluhuri si pasojë e stuhisë së rërës, transmeton Anadolu.
Sipas CCTV-së së televizionit shtetëror të Kinës, erërat e forta të shkaktuara nga veprimi konvektiv për shkak të ndryshimeve të papritura të temperaturës shkaktuan stuhinë e rërës.
I mbuluar nga re të mëdha pluhuri, qytetit Harbin u zhyt në errësirë gjatë ditës, me shikueshmëri të reduktuar deri në 100 metra.
Imazhet e ndara nga banorët në mediat sociale treguan materiale çatie të rrëzuara, stacione autobusësh dhe shtylla elektrike të rrëzuara nga stuhia.
Ekspertët deklaruan se një rritje e papritur e temperaturës gjatë ditës në zonat e brendshme të provincës, përfshirë Harbinin, u pasua nga një rrymë e fortë ajri e ftohtë që hyri me shpejtësi në brendësi, duke krijuar një stuhi gjysmëlineare që lëvizte nga perëndimi në lindje.
Autoritetet provinciale i paralajmëruan banorët se rryma e ajrit konvektiv mund të sillte shi dhe breshër, stuhi të forta dhe tornado si dhe ndryshime të papritura të temperaturës gjatë gjithë javës.