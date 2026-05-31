Një stuhi e fuqishme rëre përfshin qytetin Churu në Indi

Abdulbesar Ademi
31 Maj 2026•Përditësim: 31 Maj 2026
Një stuhi e fuqishme rëre ka përfshirë qytetin Churu në shtetin Rajasthan të Indisë, duke mbuluar zonën me sasi të mëdha pluhuri dhe duke ulur ndjeshëm dukshmërinë, transmeton Anadolu.
Qielli mori një ngjyrë kafe teksa erërat e forta përhapën rërën nëpër qytet, duke ndërprerë aktivitetet e përditshme dhe duke krijuar kushte të rrezikshme për banorët.
Rajasthan është një nga rajonet më të thata të Indisë dhe stuhitë e rërës janë të zakonshme gjatë muajve të verës, veçanërisht para fillimit të sezonit të musoneve.
Qyteti Churu, i vendosur pranë shkretëtirës Thar, njihet për temperaturat ekstreme dhe fenomenet e shpeshta të motit të ashpër.
Meteorologët paralajmëruan se erërat e forta dhe kushtet e paqëndrueshme atmosferike mund të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, duke rritur rrezikun e stuhive të tjera të rërës në rajon.