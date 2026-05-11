Një shpërthim dëmton ndërtesën e destinuar për strehim për azilkërkuesit në qytetin holandez Den Bosch

Şeyma Erkul Dayanç
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Një shpërthim dëmtoi një ndërtesë gjatë fundjavës në qytetin holandez Den Bosch, në një vend që bashkia planifikon ta përdorë për të strehuar azilkërkuesit, sipas transmetuesit rajonal Omroep Brabant të hënën, transmeton Anadolu.
Policia tha se incidenti ndodhi në një ish-stacion policie në De Beverspijken, në kufirin midis Engelen dhe Den Bosch.
Hetuesit më vonë përcaktuan se një pajisje shpërthyese ishte përdorur më herët gjatë fundjavës, duke shkaktuar dëme në një dritare.
Policia tha se dëmi u zbulua pasi një kalimtar njoftoi autoritetet të dielën në mbrëmje.
Një ekspert i eksplozivëve u dërgua në vendngjarje, ku u gjetën edhe mbetje të fishekzjarrëve dhe një substancë e lëngshme.
Policia tha se provat janë siguruar si pjesë e hetimit.
Ndërtesa, e vendosur në një park biznesi, është menduar nga bashkia për të akomoduar 50 azilkërkues të mitur.
Plani ka shkaktuar më parë demonstrata, duke përfshirë protesta të përsëritura në zonë dhe ndërprerje në rrugët dhe autostradat aty pranë.
Bashkia ka mbajtur disa seanca informuese për banorët dhe pronarët e bizneseve dhe është planifikuar të mbajë një takim online të hënën.