Një shpërthim dëgjohet në ishullin Qeshm të Iranit

Şahin Demir
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Një shpërthim u dëgjua në ishullin Qeshm të Iranit sot herët në mëngjes, sipas agjencisë iraniane të lajmeve Mehr, transmeton Anadolu.
Shkaku i saktë i shpërthimit mbetet ende i panjohur.
Sipas raportimeve lokale, shpërthimi mund të ketë ndodhur në një distance nga qyteti Qeshm ose mund të jetë i lidhur me aktivitetin në Ngushticën e Hormuzit.
Raportet vijnë mes tensioneve të rritura brenda dhe rreth rrugës ujore strategjike, pas shkëmbimeve të fundit të kërcënimeve midis Iranit dhe SHBA-së.
Raportet lokale thanë se pjesë të provincës Hormozgan dhe vijës bregdetare të Gjirit Persik kishin dëshmuar ato që ata i përshkruan si sulme të SHBA-së që nga orët e para sot, duke shtuar se forcat e armatosura iraniane janë përgjigjur.
Pretendimet nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur.