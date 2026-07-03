Një protestues i vë flakën vetes jashtë selisë së OKB-së në New York

Şeyma Erkul Dayanç
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Një burrë i vuri flakën vetes të enjten në mbrëmje jashtë selisë së Kombeve të Bashkuara (OKB) në New York, pasi vendosi një flamur tibetian në trotuarin pranë kompleksit, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 19:00 sipas kohës lokale, pranë kryqëzimit të rrugës “East 43rd Street” dhe “First Avenue”.
Sipas pamjeve të kamerave të sigurisë të OKB-së, burri fillimisht vendosi flamurin tibetian dhe më pas i vuri flakën vetes.
Ai u dërgua në spitalin "Bellevue" në gjendje kritike. Në vendngjarje u gjetën disa fletë me mbishkrimin: “China Out of Tibet” (Kina jashtë Tibetit).
Policia ka nisur hetimet për incidentin, ndërsa flamuri tibetian mbeti në vendngjarje për rreth një orë pas ngjarjes.