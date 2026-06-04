Një pjesëtar i ushtrisë serbe ndërron jetë pasi predha godet bazën e forcës paqeruajtëse të OKB-së

Kemal Zorlak
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Ushtari i Forcave të Armatosura të Serbisë, nënoficeri i lartë Milovan Jovanoviq, i cili ishte i angazhuar në kuadër të forcave paqeruajtëse të Kombeve të Bashkuara në Liban (UNIFIL), ka ndërruar jetë mëngjesin e sotëm si pasojë e plagëve të marra, pasi një predhë goditi bazën e OKB-së ku ishin të vendosura forcat paqeruajtëse, përfshirë edhe një pjesë të kontingjentit serb, transmeton Anadolu.
Nënoficerit të lartë Jovanoviq i është dhënë menjëherë ndihmë mjekësore emergjente në spitalin brenda bazës. Më pas ai është transportuar me helikopter në Qendrën Mjekësore Universitare në Bejrut, ku ka ndërruar jetë rreth orës 04:00 sipas kohës lokale, konfirmoi Ministria e Mbrojtjes e Serbisë.
Në të njëjtin sulm janë plagosur edhe dy pjesëtarë të tjerë të forcave ndërkombëtare, një nga Forcat e Armatosura të El Salvadorit dhe një nga Forcat e Armatosura të Spanjës.
Më herët, UNIFIL-i njoftoi një lajm për një paqeruajtës të vrarë dhe dy të tjerë të plagosur nga predha, duke theksuar se misioni ka nisur hetim “për të përcaktuar rrethanat e sakta që çuan në këtë incident tragjik”.
“UNIFIL-i ka regjistruar një numër gjithnjë e më të lartë trajektoresh dhe goditjesh në jug të Libanit. Dhuna duhet të marrë fund”, thuhej në një deklaratë të misionit paqeruajtës.