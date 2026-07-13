Një person vritet në një përleshje me armë zjarri ku përfshihet ICE në shtetin verilindor amerikan Maine

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Sipas kryetarit të Dhomës së Përfaqësuesve të shtetit, Ryan Fecteau, një person është vrarë në mëngjes në një incident me armë zjarri ku përfshihej një zyrtar i Shërbimit të Emigracionit dhe Doganave të SHBA-së (ICE) në Biddeford, në shtetin verilindor amerikan Maine, transmeton Anadolu.
Fecteau, i cili përfaqëson zonën e Biddefordit, tha në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale se ICE ishte përfshirë në të shtënat dhe se policia e shtetit dhe Departamenti i Sigurisë Publike ndodheshin në vendngjarje duke mbledhur detaje.
Ai tha se pret që FBI-ja të hetojë incidentin dhe se do të ndajë përditësime të mëtejshme sapo t’i komunikohen atij.
Sipas mediave lokale, të shtënat ndodhën pranë rrugës Pool Street, ku autoritetet mbyllën rrugët ndërsa hetuesit punonin në vendngjarje. Policia tha se nuk kishte kërcënim për publikun.
Zyrtarët nuk kanë publikuar identitetin e personit të vrarë apo detaje të tjera mbi rrethanat e të shtënave.