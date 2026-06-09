Një person qëllohet në kokë dhe disa të arrestuar në protestat jashtë objektit amerikan për Ebolën në Kenia

Abdulbesar Ademi
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Policia ka përdorur gaz lotsjellës dhe ka arrestuar disa protestues gjatë demonstratave të reja në qytetin qendror kenian Nanyuki kundër ndërtimit të një objekti karantine për Ebolën të mbështetur nga SHBA-ja në Bazën Ajrore të Laikipia, transmeton Anadolu.
Një person u qëllua në kokë dhe u vra gjatë ndërhyrjes së policisë, ndërsa shumë protestues të tjerë u arrestuan.
Bizneset u mbyllën në pjesë të ndryshme të qytetit, ndërsa policia anti-trazirë u përplas me demonstruesit që përpiqeshin të marshonin drejt objektit.
Re të dendura gazi lotsjellës u përhapën në disa zona të Nanyukit, duke mbuluar një xhami pranë dhe rrugët përreth, ndërsa protestuesit u shpërndanë në zonat tregtare.
Duke folur për gazetarët, senatori i qytetit Laikipia, John Kinyua, tha se udhëheqësit lokalë nuk ishin informuar për objektin para se të fillonte ndërtimi, duke ngritur shqetësime për transparencën dhe konsultimin publik.
Ai tha se zyrtarët e qarkut, përfshirë përfaqësuesit e zgjedhur dhe administratën lokale, e morën vesh për projektin vetëm pasi punimet kishin nisur.
Banorët dhe udhëheqësit lokal u zotuan se do të vazhdojnë kundërshtimin e objektit, duke argumentuar se ai paraqet rreziqe për sigurinë publike, turizmin dhe jetesën lokale. Demonstruesit gjithashtu akuzuan qeverinë për injorimin e shqetësimeve të komunitetit dhe për shkeljen e një vendimi gjykate që pezullon projektin.
Objekti për Ebola ndodhet në Bazën Ajrore Laikipia, rreth 8 kilometra nga Nanyuki, e cila ndodhet rreth 200 kilometra në veri të Nairobit.
Trazirat e fundit ndodhin pavarësisht një urdhri të Gjykatës së Lartë që pezullon objektin dhe i kërkon qeverisë të zbulojë marrëveshjet që qëndrojnë pas projektit.
Ambasada e SHBA-së në Kenia ka deklaruar më parë se objekti bio-izolues nuk paraqet rrezik për komunitetet përreth dhe është pjesë e përpjekjeve më të gjera për të frenuar shpërthimin e Ebola-s në rajon.
Policia dhe organizatorët e protestave kanë konfirmuar më parë se dy persona u vranë gjatë demonstratave të mëparshme të lidhura me objektin.