Një person i vrarë dhe disa të plagosur nga të shtënat jashtë ceremonisë së diplomimit në Kaliforni

Gizem Nisa Çebi Demir
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Një 18-vjeçar u vra dhe tre të tjerë, përfshirë një fëmijë 11-vjeçar, u plagosën kur të shtënat me armë shpërthyen pas një ceremonie të diplomimit të shkollës së mesme në Fairfield, Kalifornia Veriore, të mërkurën në mbrëmje, transmeton Anadolu.
ABC News raportoi se të shtënat ndodhën rreth orës 19:15 në parkingun e shkollës së mesme Fairfield pas përfundimit të ceremonisë së diplomimit të shkollës së mesme Sem Yeto, sipas Departamentit të Policisë Fairfield.
Autoritetet thanë se mes viktimave ishte një 18-vjeçar i cili vdiq në vendngjarje, ndërsa një 11-vjeçar, një 20-vjeçar dhe një 25-vjeçar pësuan plagë.
Policia tha se nuk kishte asnjë kërcënim të vazhdueshëm për komunitetin dhe vuri në dukje se rreth 1.000 njerëz morën pjesë në ngjarje, duke lënë hetuesit me qindra dëshmitarë të mundshëm.
"Detektivët aktualisht janë duke identifikuar dhe intervistuar këta dëshmitarë dhe po ndjekin në mënyrë aktive pistat hetimore," tha departamenti në një deklaratë.
Zyrtarët nuk kanë dhënë informacione për ndonjë të dyshuar apo të dyshuar dhe mbetet e paqartë nëse 18-vjeçari i ndjerë ishte në mesin e studentëve të diplomuar.