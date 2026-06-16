Një person humb jetën nga tërmeti i fortë në veriperëndim të Kinës

Riyaz Khaliq Khaliq
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Të paktën një person humbi jetën dhe katër të tjerë u plagosën pasi një tërmet i fortë goditi veriperëndimin e Kinës, raportuan mediat shtetërore, transmeton Anadolu.
Tërmeti me magnitudë 6.3 ballë goditi prefekturën Haixi në provincën Qinghai në orën 17:06 sipas kohës lokale (09:06 GMT), sipas Qendrës së Rrjeteve Sizmike të Kinës.
Transmetuesi kinez CGTN raportoi se një person humbi jetën në Qinghai.
Shërbimi Gjeologjik i SHBA-së tha se tërmeti ndodhi në një thellësi prej 10 kilometrash dhe u lokalizua pranë qytetit Dunhuang në provincën fqinje Gansu, e cila kufizohet me Qinghain.
"I gjithë personeli operativ në ndërmarrjet e minierave të qymyrit pranë epiqendrës është evakuuar plotësisht. Inspektimet janë duke vazhduar për të përcaktuar numrin e mëtejshëm të viktimave dhe dëmet materiale", raportoi "Global Times" me seli në Pekin.
Rajoni përjetoi gjithashtu lëkundje të tjera të regjistruara brenda 40 minutave pasuese, shtoi ai.