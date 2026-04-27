Një palestinez vritet dhe një tjetër plagoset nga të shtënat e ushtrisë izraelite në Gaza, pavarësisht armëpushimit

Lina Altawell
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Një palestinez u vra dhe një tjetër u plagos nga zjarri i ushtrisë izraelite në Rripin verior të Gazës sot, duke shënuar shkeljen e fundit të një marrëveshjeje armëpushimi në fuqi që nga tetori i kaluar, thanë burimet mjekësore, raporton Anadolu.
Trupi i një 18-vjeçari u transferua në Spitalin Al-Shifa në Qytetin e Gazës pasi u qëllua nga forcat izraelite në qytetin Beit Lahia, thanë burimet për Anadolu.
Një tjetër palestinez u plagos nga zjarri izraelit në të njëjtën zonë, shtuan burimet.
Dëshmitarët thanë se sulmet ndodhën në zona jashtë vendosjeve të ushtrisë izraelite në Gazën veriore.
Burimet lokale thanë gjithashtu se forcat izraelite kryen shembje të ndërtesave dhe objekteve palestineze brenda zonave nën kontrollin e tyre në lindje të Qytetit të Gazës, së bashku me granatimet me artileri dhe të shtënat me armë zjarri në zonën përreth.
Artileria izraelite gjithashtu granatoi lagjet lindore të Khan Younis në Gazën jugore.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, të paktën 817 palestinezë janë vrarë dhe 2.296 janë plagosur në sulmet izraelite që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor 2025.
Armëpushimi kishte për qëllim të ndalonte dy vjet luftë izraelite që filloi në tetor 2023, duke vrarë më shumë se 72.000 palestinezë dhe duke plagosur mbi 172.000 të tjerë, ndërsa shkaktoi shkatërrime të gjera në rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të Gazës.