Një palestinez i vrarë dhe katër të plagosur në sulmet e fundit izraelite në Gaza

Ramzi Mahmud
17 Maj 2026•Përditësim: 17 Maj 2026
Ushtria izraelite vrau të dielën një palestinez dhe plagosi katër të tjerë në një sulm ajror në qendër të Khan Younisit, në jug të Rripit të Gazës, në sulmet e fundit pavarësisht armëpushimit në fuqi.
Trupi i të vrarit dhe katër të plagosurit me lëndime të ndryshme mbërritën në Spitalin Nasser në Khan Younis pas sulmit izraelit që kishte në shënjestër një grup palestinezësh, thanë burime mjekësore për Anadolu.
Një dron izraelit kreu të paktën një sulm ndaj këtij grupi, thanë dëshmitarët okularë.
Në një zhvillim të lidhur, burime lokale dhe dëshmitarë raportuan se disa mjete ushtarake izraelite avancuan në qytetin Bani Suheila, në lindje të Khan Younisit, në agimin e së dielës, mes të shtënave dhe bombardimeve me artileri.
Burimet shtuan se mjetet shtynë blloqet e betonit që shënojnë të ashtuquajturën “Vijë e Verdhë” dhjetëra metra më në perëndim në lagjet Al-Raqab dhe Al-Fajm, duke zgjeruar efektivisht zonat nën kontrollin ushtarak izraelit.
Dëshmitarët gjithashtu thanë se një buldozer ushtarak izraelit shkatërroi disa shtëpi në zonë.
Sipas tyre, në këto dy zona është kryer zhvendosja e disa familjeve drejt pjesës qendrore dhe perëndimore të Khan Younisit.
“Vija e Verdhë” i referohet kufirit deri ku forcat izraelite janë tërhequr brenda Gazës si pjesë e fazës së dytë të një plani të shpallur nga presidenti amerikan Donald Trump për t’i dhënë fund luftës në enklavë. Kjo vijë ndan zonat nën kontroll të plotë ushtarak izraelit nga zonat ku palestinezëve u lejohet prania.
Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 72.000 persona, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 172.000 të tjerë gjatë një lufte dyvjeçare në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023.
Pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, ushtria izraelite ka vazhduar sulmet, duke vrarë mbi 870 persona dhe duke plagosur më shumë se 2.540 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza.