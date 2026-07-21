Një nënë australiane sjell në jetë katërnjakë identikë "një në 15 milionë"

Dilara Hamit
21 korrik 2026•Përditësim: 21 korrik 2026
Një grua australiane ka sjellë në jetë katër vajza binjake identike të ngjizura natyrshëm, një rast që vlerësohet të ndodhë në një në 15 milionë shtatzëni, sipas raportimeve të mediave, transmeton Anadolu.
Foshnjat lindën më 14 korrik në Spitalin Mbretëror të Brisbane dhe për Gratë, sipas ABC News, duke cituar familjen dhe ekipin mjekësor.
Emily, Harriet, Alexa dhe Catherine u zhvilluan pasi një vezë e vetme e fekonduar u nda në katër embrione. Ato gjithashtu ndanin një placentë të vetme, diçka që mjeku i tyre e përshkroi si pothuajse të padëgjuar.
Nëna, Jenitar Na'amoana, 34-vjeçe, i solli në jetë vajzat me prerje cezariane në javën e 28-të dhe katër ditë të shtatzënisë, për shkak të rreziqeve serioze që lidhen me këtë shtatzëni.
Foshnjat peshonin nga 1.025 gramë deri në 1.151 gramë në lindje dhe po marrin kujdes në njësinë e kujdesit intensiv neonatal.
"Ato aktualisht po ecin jashtëzakonisht mirë", tha specialistja e mjekësisë fetale-maternale dhe obstetrja Alexa Bendall, e cila trajtoi Na'amoanën që nga java e 10-të e shtatzënisë.
"Ne kurrë nuk kemi parë një shtatzëni të këtij lloji me katërnjakë të konceptuar spontanisht", tha ajo, duke shtuar se perspektiva afatgjatë për foshnjat pritet të jetë "vërtet e mirë".
Çifti, i cili tashmë ka katër fëmijë të moshave nga 1 deri në 10 vjeç, tha se nuk kishin planifikuar një tjetër shtatzëni. Njëra prej të porsalindurave, Alexa, u emërua në nder të Bendall për të vlerësuar kujdesin e saj.