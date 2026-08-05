Gökhan Ergöçün
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Të dhënat e reja nga Eurostat treguan rënie të lehtë të përdorimit të përditshëm të duhanit në të gjithë BE-në në vitin 2025, pasi 16.5 për qind e popullsisë përdor duhan dhe produkte të ngjashme që nga viti 2025, transmeton Anadolu.
Bullgaria shënoi normën më të lartë të konsumit ditor me 26.3 për qind dhe Holanda me 9.9 për qind, tha sot Eurostat. Në vitin 2025, 16.5 për qind e personave të moshës 16-vjeç e lart në të gjithë BE-në kanë konsumuar duhan dhe produkte të lidhura me to, përfshirë e-cigaret, qeskat e nikotinës dhe produktet e duhanit të ngrohur, çdo ditë.
Kjo shifër përfaqëson rënie të lehtë nga norma prej 17.5 për qind e regjistruar në vitin 2022. Të dhënat treguan se 20.8 për qind e meshkujve përdorën produkte të duhanit çdo ditë ndërsa për femrat shifra është 12.6 për qind.
Të dy përqindjet ranë pak në krahasim me vitin 2022, kur 22.2 për qind e burrave dhe 13.1 për qind e grave raportuan përdorimin e përditshëm. Personat e moshës 35 deri në 49-vjeç shënuan përqindjen më të lartë të përdoruesve të përditshëm të duhanit me 21.3 për qind.