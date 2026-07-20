Lina Altawell
20 korrik 2026•Përditësim: 20 korrik 2026
Një person u vra dhe disa të tjerë u plagosën pasi ushtria amerikane sulmoi një zonë ushtarake në jugperëndim të Tabrizit në veriperëndim të Iranit, raportoi sot agjencia e lajmeve Mehr, transmeton Anadolu.
Departamenti i menaxhimit të krizave në provincën e Azerbajxhanit Lindor të Iranit tha se shpërthimi që u dëgjua në qytet ishte i lidhur me sulmin në zonën ushtarake. Si rezultat, një person u vra dhe disa të tjerë u plagosën në sulm.
Kjo vjen pasi SHBA-ja informoi Izraelin se planifikon të intensifikojë fushatën e saj ushtarake kundër Iranit gjatë ditëve në vijim, tha të dielën transmetuesi publik izraelit KAN.
Në 10 ditët e fundit, sulmet e SHBA-së janë fokusuar në jug të Iranit. Sulmet në Tabriz dhe Urmia, në veri të Iranit, janë të parat jashtë pjesës jugore që nga fillimi i përshkallëzimit të fundit rreth 10 ditë më parë.
SHBA-ja ka përshkallëzuar sulmet kundër Iranit ditët e fundit, me Iranin duke u kundërpërgjigjur me sulme që synojnë objektet dhe bazat që ai thotë se përdoren nga ushtria amerikane në disa vende të rajonit.
Shkëmbimi i zjarrit midis dy vendeve vjen pavarësisht nga një memorandum mirëkuptimi i ndërmjetësuar nga Pakistani që ata nënshkruan në qershor për t'i dhënë fund luftës së tyre dhe për të arritur marrëveshje të qëndrueshme paqeje.