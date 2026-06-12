Një i vrarë dhe 11 të plagosur në një sulm të armatosur në Teksas të SHBA-së

Rabia İclal Turan
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Një person i armatosur vrau të paktën një person dhe plagosi 11 të tjerë të premten në Midland të Teksasit, përpara se të barrikadohej brenda një ndërtese, ndërsa forcat e rendit nisën një operacion për përballje, thanë autoritetet lokale, transmeton Anadolu.
Qyteti i Midlandit konfirmoi në llogarinë zyrtare në platformën sociale amerikane X se “incidenti me sulmues aktiv është zgjidhur dhe i dyshuari është konfirmuar i vdekur”, duke shtuar se zona mbetet aktive dhe rrugët do të qëndrojnë të mbyllura ndërsa hetimet vazhdojnë.
Policia e Midlandit tha më herët në një postim në Facebook se oficerët reaguan ndaj një incidenti me sulmues aktiv në bllokun 4600 të West Wall Street pasi dëgjuan të shtëna që vinin nga një ndërtesë, duke shtuar se zona u sigurua shpejt dhe u evakuua.
Kryebashkiakja e Midlandit, Lori Blong, tha në një konferencë për shtyp se sulmuesi ishte i izoluar nga policia dhe se njësitë SWAT ishin thirrur në vendngjarje.
Autoritetet nuk kanë publikuar ende informacione mbi motivin apo identitetin e të dyshuarit.