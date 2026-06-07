Një i vdekur dhe pesë të plagosur nga të shtënat me armë në Izraelin qendror

Serdar Dincel, Zein Khalil
07 qershor 2026•Përditësim: 07 qershor 2026
Një person u vra dhe pesë të tjerë u plagosën, përfshirë dy në gjendje të rëndë, nga të shtëna me armë të dielën në zonën Kochav Ya'ir në Izraelin qendror, njoftoi shërbimi i ambulancës MDA, transmeton Anadolu.
E përditshmja Yedioth Ahronoth tha se plagosjet ndodhën në një pikë karburanti pranë Kokhav Ya’ir, në një vend tjetër në Tzur Yitzhak dhe përgjatë autostradës 5533.
E përditshmja tha se një izraelit arab u vra me armë zjarri, ndërsa forcat e sigurisë kanë nisur kërkimin për një tjetër të dyshuar.
Ushtria izraelite tha se ka marrë raportime për disa incidente me të shtëna në zonat Sal'it dhe Tzur Yitzhak dhe ka dislokuar forca atje.