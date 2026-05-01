Një i plagosur në një sulm me granatë pranë kryeqytetit sirian

Mohammad Sıo
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Një civil u plagos të premten në një sulm me granatë ndaj një makine në një periferi jugore të Damaskut, Siri, sipas raportimeve të mediave lokale, transmeton Anadolu.
Raportet fillestare nga Alikhbariah TV thanë se një pajisje shpërthyese e improvizuar shpërtheu në zonën Sayyida Zeinab në jug të kryeqytetit sirian.
Një burim sigurie i tha kanalit se forcat e Ministrisë së Brendshme u vendosën për të siguruar vendin dhe për të parandaluar afrimin e civilëve.
Ekipet e specializuara kanë nisur një hetim për të përcaktuar rrethanat e incidentit, shtoi burimi.
Raportet e mëvonshme sqaruan se shpërthimi u shkaktua nga një granatë e hedhur në një automjet civil, jo nga një pajisje shpërthyese e improvizuar.
Incidenti ndodhi ndërsa administrata e re e Sirisë punon për të forcuar sigurinë në të gjithë vendin pas rrëzimit të Bashar al-Assad në fund të vitit 2024 pas 24 vitesh në pushtet.
Assad iku në Rusi, duke shënuar fundin e sundimit të Partisë Baath që nga viti 1963. Një administratë kalimtare e kryesuar nga Presidenti Ahmad Al-Sharaa mori detyrën në janar 2025.