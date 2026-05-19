Një dron i dyshuar ukrainas u rrëzua nga një avion luftarak i NATO-s mbi Estoni

Burak Bir
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Një dron i dyshuar ukrainas, i cili hyri në hapësirën ajrore të Estonisë, është rrëzuar nga një avion luftarak rumun, tha sot ministri i Mbrojtjes i Estonisë, transmeton Anadolu.
Droni u rrëzua mbi liqenin Vortsjarv, tha ministri i Mbrojtjes i Estonisë, Hanno Pevkur për transmetuesin publik ERR.
"Ne morëm informacione paraprake nga kolegët tanë letonezë dhe radari ynë zbuloi një dron që lëvizte në jug të Estonisë. Ne aktivizuam masat e nevojshme dhe një avion luftarak i Policisë Ajrore Baltike e rrëzoi dronin", tha Pevkur.
Sipas raportit, droni u rrëzua nga një avion luftarak rumun me bazë në Siauliai të Lituanisë si pjesë e misionit të policisë ajrore të NATO-s.
Pevkur tha se incidenti me dronin ka mbaruar për momentin, duke shtuar se të dhënat e vendit nuk tregojnë ndonjë dron tjetër të paautorizuar në hapësirën ajrore të Estonisë.
"Ka shumë të ngjarë që një dron ukrainas të ketë devijuar nga kursi për shkak të ndërhyrjes elektronike ruse", tha kryetari i Komitetit të Punëve të Jashtme të Parlamentit të Estonisë, Marko Mihkelson.
Ministri estonez i Mbrojtjes tha se homologu i tij ukrainas, Mykhailo Fedorov kërkoi falje për incidentin gjatë një telefonate.