Një dron detar shpërthen në portin e Konstancës në Rumani

Necva Taştan Sevinç
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Një dron detar shpërtheu të premten në portin e Detit të Zi në Konstancë të Rumanisë, teksa autoritetet po e inspektonin pajisjen pasi ishte nxjerrë në breg, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Shërbimi Rumun i Inteligjencës, Roja Bregdetare dhe Ministria e Mbrojtjes Kombëtare po e siguronin dhe izolonin zonën, ndërsa specialistët po e vlerësonin dhe po përpiqeshin ta bëjnë pajisjen të sigurt kur ndodhi shpërthimi, raportoi Antena 3 CNN.
Nuk janë raportuar menjëherë viktima.
Autoritetet evakuuan zonën përreth si masë sigurie dhe nisën një hetim për incidentin.
Zyrtarët rumunë thanë se droni detar ishte i ngjashëm me ato të përdorura në luftën në Ukrainë, duke theksuar se nuk i përkiste ushtrisë rumune dhe nuk kishte qenë pjesë e stërvitjeve të fundit të Ministrisë së Mbrojtjes.
Droni ishte nxjerrë nga deti dhe ishte transportuar në port përpara se të shpërthente gjatë procesit të inspektimit.
Autoritetet ende nuk kanë bërë të ditur origjinën e dronit apo mënyrën se si kishte mbërritur në brigjet e vendit.