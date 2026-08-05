Një burrë i armatosur arrestohet jashtë fushës së golfit të Trumpit, përpara vizitës së presidentit në California

Diyar Güldoğan
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Një burrë i armatosur u arrestua jashtë fushës së golfit të Presidentit Donald Trump në California-n Jugore, përpara vizitës së planifikuar të presidentit në Los Angeles, njoftuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Duke cituar Departamentin e Sherifit të Qarkut të Los Angeles, raportet thanë se deputetët arrestuan një individ të dyshimtë të dielën jashtë Klubit Kombëtar të Golfit Trump pasi agjentët federalë raportuan se kishin parë një person duke ecur në pronë.
I dyshuari u identifikua si 38-vjeçari Jeanine John Taele nga Downey, California. Autoritetet thanë se Taele ishte i armatosur në kohën e arrestimit dhe ishte gjithashtu nën hetim nga Departamenti i Policisë El Segundo në lidhje me një rast grabitjeje.
Sipas raportimeve të mediave, aktualisht nuk ka asnjë tregues se i dyshuari po planifikonte një sulm kundër Trump, megjithëse hetimi vazhdon.