Një baba palestinez dhe djali i tij u plagosën në sulmin e pushtuesve izraelitë në Luginën e Jordanit

Lina Altawell
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Një baba palestinez dhe djali i tij u plagosën në një sulm nga pushtuesit izraelitë në Luginën veriore të Jordanit në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Pushtuesit sulmuan babanë palestinez në zonën Ein al-Hilweh, duke i shkaktuar plagë në kokë ndërsa djali i tij pësoi mavijosje në të gjithë trupin, thanë burime lokale për Anadolu.
Të dy u dërguan në spital, pa detaje të menjëhershme në dispozicion mbi gjendjen e tyre. Disa zona në Bregun Perëndimor, veçanërisht Lugina veriore e Jordanit, kanë parë rritje të sulmeve të pushtuesve kundër palestinezëve dhe pronës së tyre.
Sipas Komisionit të Rezistencës ndaj Murit dhe Vendbanimeve, 1.819 sulme u regjistruan në mars, përfshirë 1.322 të kryera nga forcat izraelite dhe 497 nga pushtuesit.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet nga forcat izraelite dhe pushtuesit në Bregun Perëndimor kanë vrarë të paktën 1.154 palestinezë, kanë plagosur rreth 11.750 dhe kanë çuar në gati 22 mijë arrestime, sipas të dhënave zyrtare palestineze.