Një avion pakistanez mallrash me 5 anëtarë të ekuipazhit zhduket mbi Detin Arabik

Berk Kutay Gökmen
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Një avion pakistanez mallrash i nisur nga Emiratet e Bashkuara Arabe për në Pakistan u zhduk sot mbi Detin Arabik, tha Autoriteti i Aeroporteve të Pakistanit në një deklaratë, transmeton Anadolu.
"Një avion mallrash Boeing 737-400 i K2 Airways, i nisur nga Sharjah për në Karaçi, u zhduk sot nga radari mbi Detin Arabik, rreth 300 kilometra në perëndim të Karaçit", thuhet në deklaratë.
"Megjithatë, në orën 21:21 sipas orës lokale, avioni u vu re në radar duke rënë me shpejtësi me një ndryshim të shpejtë të drejtimit. Më pas, kontakti dhe komunikimi me radarin humbën afërsisht 155 milje detare në perëndim të Karaçit", shtoi ajo.
Pas incidentit, autoritetet koordinuan një operacion kërkim-shpëtimi në det përmes agjencive të ndryshme për të gjetur avionin e zhdukur, tha deklarata.
Në bordin e avionit ndodheshin pesë anëtarë të ekuipazhit, sipas deklaratës.