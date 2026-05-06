Një avion i vogël rus rrëzohet në Siberi, humbin jetën dy persona

Elena Teslova
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Një avion i lehtë, i cili po monitoronte zjarret në pyje, u rrëzua në jugperëndim të Siberisë në Rusi, ku humbën jetën dy persona, raportoi sot Komiteti Hetimor Rus, transmeton Anadolu.
Rrëzimi i avionit "Aeroprakt-22" ndodhi pranë fshatit Koshkarevo në distriktin kombëtar Azovsky Nemetsky të rajonit Omsk, tha komiteti në një deklaratë.
Avioni u rrëzua në një fushë, por nuk kishte zjarr në vendin e rrëzimit. Një çështje penale është hapur për incidentin.
Shkaku i rrëzimit nuk është zbuluar, tha Komiteti.