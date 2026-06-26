Një avion i vogël përplaset me një rrokaqiell në Pekin

Saadet Gökce
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
STAMBOLL (AA) - Një avion i vogël është përplasur me një rrokaqiell në kryeqytetin kinez Pekin, transmeton Anadolu.
Pas aksidentit, sipas gazetës Ming Pao, autoritetet vendosën masa të kontrollit të trafikut në zonën përreth vendngjarjes.
Ndërtesa u identifikua si CITIC Tower, rrokaqielli më i lartë në Pekin, i njohur gjithashtu si China Zun.
Avioni ishte modeli Sunëard SA60L Aurora, një avion sportiv i lehtë me dy ulëse i prodhuar në Kinë.
Videot nga vendngjarja treguan mbetjet që binin nga kulla pas përplasjes. Gjithashtu, pjesa e bishtit të avionit u pa në tokë.
Deri më tani nuk ka raportime të menjëhershme për viktima apo të lënduar.