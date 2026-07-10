Një anije pasagjerësh mori flakë në Liqenin Viktoria në Tanzani, 2 të vdekur dhe 50 të shpëtuar

James Kunda
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Të paktën dy persona janë konfirmuar të vdekur dhe 50 të tjerë janë shpëtuar pasi një anije pasagjerësh dhe mallrash mori flakë në Liqenin Viktoria, në veriperëndim të Tanzanisë, transmeton Anadolu.
Autoritetet e vendit thanë se incidenti ndodhi në rrethin Ukerewe, në rajonin Mwanza, teksa anija po udhëtonte nga ishulli Gozba në rajonin Kagera.
Komandanti i Forcës së Zjarrfikësve dhe Shpëtimit të Tanzanisë në rajonin Mwanza, Elisa Mugisha tha se ekipet e shpëtimit po verifikonin ende numrin e pasagjerëve në bord, i cili fillimisht ishte raportuar të ishte 52, ndërsa të paktën dy persona mbeten të zhdukur.
“Personat që humbën jetën ishin një djalë rreth 10 vjeç dhe një burrë 60-vjeçar. Të mbijetuarit shpëtuan pa lëndime fizike, por ishin në gjendje shoku dhe janë dërguar në qendrat shëndetësore në Bwiro dhe Lyamwenge për trajtim”, tha Mugisha.
Ai shtoi se numri i pasagjerëve mund të jetë më i madh, pasi zjarri e shkatërroi plotësisht anijen, ndërsa erërat e forta penguan operacionet e shpëtimit. "Kërkimet vazhdonin dhe hetimet do të fillojnë për të përcaktuar shkakun e zjarrit pasi të përfundojnë operacionet e shpëtimit", shtoi Mugisha.