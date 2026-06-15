Një anije kontejnerësh u qëllua nga një skaf i vogël pranë Jemenit, thotë agjencia detare britanike

Serdar Dincel
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Një anije kontejnerësh u qëllua nga një skaf i vogël 14 milje detare në jug të brigjeve të Jemenit, njoftoi Qendra e Operacioneve Tregtare Detare e Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO), transmeton Anadolu.
"Një anije kontejnerësh ka raportuar se i është afruar një skaf i vogël", tha agjencia në rrjetin social X të kompanisë amerikane.
"Ekuipazhi i skafit të vogël hapi zjarr ndaj anijes dhe tentoi të hipte në bord", shtoi ajo.
Autoritetet po hetojnë incidentin, shtoi më tej agjencia.
Nuk ishin menjëherë të disponueshme detaje të tjera.