Një anëtar i ekuipazhit rezulton i zhdukur pasi helikopteri i Marinës së SHBA-së bëri “ulje emergjente” në Detin Arabik

Berk Kutay Gökmen
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Komanda e Forcave Detare të SHBA-së (NAVCENT) ka bërë të ditur se një helikopter i Marinës së SHBA-së ka bërë një “ulje emergjente në ujë” në Detin Arabik, duke lënë një anëtar të ekuipazhit të zhdukur, transmeton Anadolu.
“Më 1 korrik në orën 03:30 me kohën lindore të SHBA-së, ekuipazhi i një helikopteri MH-60S Sea Hawk, i vendosur në aeroplanmbajtësen USS George H.W. Bush (CVN 77), kreu një ulje emergjente në ujë në Detin Arabik”, tha NAVCENT në rrjetin social amerikan X.
“Nuk ka asnjë tregues se emergjenca është shkaktuar nga veprime armiqësore”, tha NAVCENT, duke shtuar se “tre nga katër anëtarët e ekuipazhit të helikopterit janë shpëtuar dhe ndodhen në gjendje të qëndrueshme” në bordin e aeroplanmbajtëses.
Duke theksuar se asetet e Marinës së SHBA-së në rajon po kërkojnë anëtarin e zhdukur të ekuipazhit, NAVCENT tha se shkaqet e incidentit janë nën hetim.