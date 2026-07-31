Një alpinist i njohur është në mesin e 10 të zhdukurve pas një orteku në Pakistan

Bhadra Lal Sharma
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Dhjetë alpinistë të udhëhequr nga alpinisti i njohur me origjinë nga Nepali dhe ish-ushtaraku Nirmal "Nims" Purja janë zhdukur pasi një ortek goditi Broad Peak të Pakistanit, një nga malet më të larta në botë, transmeton Anadolu.
Klubi Alpinist i Pakistanit tha në Instagram të enjten vonë se ekspedita ndërkombëtare përfshin një shtetas amerikan, një shtetas kinez, një omanez dhe pesë alpinistë nepalezë.
"Klubi Alpin i Pakistanit ka marrë raporte thellësisht shqetësuese për një ortek që goditi një ekip alpinistësh në Broad Peak në vargun malor Karakoram rreth mesditës së sotme", tha ai.
Presidenti i klubit, Irfan Arshad, së bashku me drejtuesit e tij të lartë janë në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet qeveritare dhe të gjitha agjencitë përkatëse për të lehtësuar një operacion të menjëhershëm kërkimi dhe shpëtimi.
"Po bëhet çdo përpjekje e mundshme për të siguruar që mbështetja e helikopterëve dhe burimet e disponueshme të shpëtimit të mobilizohen sa më shpejt të jetë e mundur, në varësi të kushteve të motit dhe operacionit", tha klubi.
Purja ishte në Pakistan duke avancuar projektin e tij "hat-trick" duke synuar të ngjitej në të gjitha 14 majat mbi 8.000 metra dhe Seven Summits tre herë pak para se të godiste orteku.
Në fillim të këtij muaji, ai u ngjit në malin Gasherbrum II të Pakistanit pa oksigjen shtesë, duke shënuar ngjitjen e tij të 57-të në majën prej 8.035 metrash.
I lindur në Dana, një fshat i vogël në distriktin Myagdi të Nepalit perëndimor, Purja, i cili kaloi gjashtë vjet si Gurkha dhe 10 vjet me Forcat Speciale të Mbretërisë së Bashkuar, vendosi rekord botëror duke u ngjitur në 14 majat më të larta në botë në gjashtë muaj e gjashtë ditë në vitin 2019.