Një adoleshent palestinez vritet nga zjarri i marinës izraelite në Gaza

Ramzi Mahmud
07 qershor 2026•Përditësim: 07 qershor 2026
Një adoleshent palestinez është vrarë të dielën nga zjarri detar izraelit në brigjet e Deir al-Balah, në pjesën qendrore të Rripit të Gazës, tha një burim mjekësor për Anadolu.
Trupi i Muhammad Musa Abu Giab, 15 vjeç, u dërgua në Spitalin e Dëshmorëve Al-Aksa pasi u qëllua nga anijet luftarake izraelite, tha burimi.
Giab punonte si peshkatar, sipas burimeve lokale. Anijet detare izraelite hapën zjarr me mitralozë ndaj varkave të peshkatarëve, duke e vrarë atë.
Anijet luftarake izraelite gjithashtu hapën zjarr me mitralozë dhe predha drejt bregdetit të Qytetit të Gazës në veri të Rripit, ndërsa nuk janë raportuar viktima.
Trupat e dy palestinezëve të tjerë u dërguan në Spitalin Al-Shifa në Qytetin e Gazës pasi u vranë në një sulm me artileri izraelite të shtunën që kishte në shënjestër një shtëpi në lagjen Zeitoun, tha një burim mjekësor në spital.
Sulmet ndodhën në mes të shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit të arritur më 10 tetor.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit, mbi 950 palestinezë janë vrarë dhe më shumë se 2.980 të tjerë janë plagosur në sulme pothuajse të përditshme, sipas shifrave palestineze.
Marrëveshja erdhi pas luftës dyvjeçare të Izraelit në Gaza që ka vrarë gati 73.000 palestinezë dhe ka plagosur më shumë se 173.000 që nga tetori 2023.