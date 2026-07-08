Niveli i ujërave nëntokësore në Francë po bie në 93 për qind të pikave të monitorimit

Beyza Binnur Dönmez
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Pothuajse të gjitha nivelet e monitoruara të ujërave nëntokësore në Francë vazhduan të bien gjatë muajit qershor, pasi mungesa e vazhdueshme e reshjeve dhe rritja e kërkesës për ujë kanë çuar në shterimin e mëtejshëm të akuifereve në pjesën më të madhe të vendit, transmeton Anadolu.
Sipas një vlerësimi mujor të publikuar nga Byroja e Kërkimeve Gjeologjike dhe Minerare (BRGM), nivelet e ujërave nëntokësore janë në rënie në 93 për qind të pikave të monitorimit, ndërsa 54 për qind e pikave të vëzhgimit ndodhen tashmë nën mesataren mujore, duke treguar një përkeqësim të situatës krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Agjencia ia atribuoi këtë përkeqësim mungesës së vazhdueshme të reshjeve efektive gjatë qershorit, të kombinuar me rritjen e nxjerrjes së ujërave nëntokësore për të përmbushur nevojat e bujqësisë dhe kërkesat e tjera për ujë.
Vetëm 46 për qind e pikave të monitorimit regjistruan nivele të ujërave nëntokësore në ose mbi normat sezonale, nga 58 për qind që ishin në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Byroja tha se akuiferet më të prekura janë ato që janë veçanërisht të ndjeshme ndaj kushteve të thata ose ato që kanë marrë vetëm një rimbushje të kufizuar gjatë muajve të mëparshëm, ku disa prej tyre regjistruan nivele dukshëm nën mesataren sezonale.
Gjendja e ujërave nëntokësore mbetet e pabarabartë në të gjithë Francën.
Nivele të ulëta u raportuan në akuiferet e shkëmbinjve bazë në rajonin Limousin dhe në disa pjesë të rajonit Grand Est, ndërsa nivele më të larta se normalja vazhdojnë të regjistrohen në formacionet Vistrenque, Astien dhe Agde, në fushën e Roussillon-it, në akuiferet aluviale të pjesës së poshtme të lumit Rhone dhe pjesës së sipërme të lumit Garonne, si dhe në akuiferet gëlqerore të rajoneve Touraine, Beauce dhe Armagnac.
Agjencia tha se akuiferet që vazhdojnë të jenë mbi normat sezonale mund të ruajnë nivele të kënaqshme edhe gjatë tremujorit të ardhshëm.
Megjithatë, ajo paralajmëroi se perspektiva varet nga shpërndarja dhe efektiviteti i reshjeve të verës, të cilat mund të ndihmojnë në rikthimin e lagështisë së tokës dhe në uljen e presionit mbi burimet e ujërave nëntokësore, veçanërisht për sektorin bujqësor.
Sipas agjencisë, parashikimet afatgjata mbeten të pasigurta.