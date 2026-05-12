Hümeyra Ayaz
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
"Rusia-Bota Islame: KazanForum" do të hapë dyert në Kazan, kryeqytetin e Republikës së Tatarstanit, një republikë përbërëse e Federatës Ruse, raporton Anadolu.
"Rusia-Bota Islame: KazanForum", për të cilin Agjencia Anadolu (AA) është partneri global i komunikimit, do të trajtojë zhvillimet në marrëdhëniet ekonomike dhe sociale midis Rusisë dhe vendeve islamike.
Forumi i këtij viti, i 17-ti i këtij lloji, do të mbledhë përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, institucioneve publike dhe financiare, zyrtarëve të ambasadave, politikanëve, investitorëve dhe biznesmenëve midis 12-17 majit.
I mbajtur për herë të parë në vitin 2009, KazanForum konsiderohet si një nga platformat kryesore për bashkëpunim ekonomik midis Federatës Ruse dhe vendeve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik (OBI).
Forumi do të përfshijë seanca dhe ngjarje të ndryshme mbi tema të tilla si financat islamike, industria hallall, bashkëpunimi ndërkombëtar, investimet, tregtia, logjistika, kultura, turizmi dhe media.
Hapja zyrtare e panairit ndërkombëtar tregtar "Tregu Hallall i Kazanit", i organizuar në kuadër të forumit do të zhvillohet më 13 maj. Ushqime, veshje, aksesorë, kozmetikë dhe produkte të çertifikuara me Hallall nga sektorë të ndryshëm do t'u prezantohen vizitorëve.
Një nga ngjarjet kryesore të forumit, "Dita e Modës Modeste", do të mbahet më 13 maj në Qendrën e Kongreseve dhe Ekspozitave Piramida. Stilistë nga Rusia dhe vende të tjera do të prezantojnë koleksionet e tyre të reja në fushën e modës modeste.
Forumi do të përfshijë "Ekspozitën e Bashkëpunimit Rusia dhe Bota Islamike", ngjarje ndërkombëtare të tregut të pasurive të paluajtshme, programe kulturore, ekspozita dhe forume të ndryshme biznesi.
Forumi i vitit të kaluar priti pjesëmarrës nga 96 vende, me 8.440 persona që morën pjesë në programin e biznesit. U mbajtën 200 ngjarje dhe 148 seanca ndërsa mbi 500 përfaqësues të medias e mbuluan ngjarjen.
KazanForum, i cili do të presë ngjarje të shumta kulturore, ekonomike dhe tregtare do të përfundojë më 17 maj.