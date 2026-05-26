Nigeri, dizajnet e kënasë janë pjesë e domosdoshme e përgatitjeve të grave për Kurban Bajramin

Në Nigerinë veriore, gratë, vajzat dhe fëmijët në prag të Kurban Bajramin, aplikojnë për dizajne tradicionale të kënasë në duart dhe këmbët e tyre, si pjesë e përgatitjeve të tyre për festën.
Tradita e kënasë, e cila ka mbajtur një vend të rëndësishëm në jetën kulturore dhe fetare të rajonit për shekuj me radhë, është ringjallur në lagjet e Kano-s, veçanërisht para festave fetare.
Në ditët e fundit para festës, shtëpitë dhe punishtet e vogla të artistëve të kënasë janë të mbushura plot ndërsa gratë dhe fëmijët kalojnë orë të tëra duke dekoruar duart dhe këmbët e tyre me motive të ndryshme.
Në Kano, në mesin e dizanjeve të kënasë tërheq vëmendjen veçanërisht metoda e njohur si "shirit i zi". Duke përdorur shabllone të gatshme dhe shirit të zi, artistët e kënasë së pari krijojnë skicat e modeleve me lule ose gjeometrike. Pastaj, përzierja tradicionale e kënasë aplikohet mbi modelet.
Kjo metodë, e përdorur veçanërisht në shputat e këmbëve, pëllëmbët dhe gishtat, i bën dizajnet më simetrike dhe të dallueshme. Motive me lule, modele thurjeje dhe zbukurime tradicionale Hausa zbukurojnë duart dhe këmbët e grave gjatë gjithë festës.
Motive më të thjeshta dhe më të rrumbullakëta preferohen për vajzat e reja.
- "Përgatitjet për Bajramin nuk janë të plota pa këna"
Safeenah Abdullahi Saleh, një artiste e kënasë që jeton në qytet, tha për Anadolu se bërja e kënasë para Bajramit të Kurbanit është një traditë e rëndësishme në Kano.
Ajo thotë se përgatitjet për Bajramin nuk janë të plota pa rroba, këpucë dhe këna të reja. "Që nga fëmijëria, nënat tona na çonin për të bërë këna para Bajramit. Tani ne e bëjmë atë, dhe nënat sjellin fëmijët e tyre", tregon artistja e kënasë.
Saleh përmendi gjithashtu se periudha para Bajramit është koha e tyre më e ngarkuar.
Duke shpjeguar se vajzat e reja, në veçanti, janë të interesuara për dizajne të detajuara, Saleh: "Ne përdorim shirit të zi për të përcaktuar kufijtë e dizajneve. Kjo metodë i bën dizajnet më të dallueshme dhe estetikisht të këndshme".
- Besohet se këna ka fuqi mbrojtëse
Në komunitetin Hausa në Nigerinë veriore, disa familje besojnë se kënaja nuk është vetëm për dekorim, por mbron edhe nga syri i keq dhe energjia negative.
Në prag të festës, gratë dhe vajzat e reja mblidhen në pikat e përkohshme të kënasë të ngritura në lagje ndërsa fëmijët marrin me radhë dizajne të vogla të vizatuara në duart e tyre.
Disa artistë të kënasë u tregojnë klientëve të tyre katalogë dizajni, ndërsa të tjerë i vizatojnë motivet direkt në duar.
Përgatitjet me këna që shihen në rrugët e Kanos ndërsa afrohet Kurban Bajrami vazhdojnë të jenë një nga traditat më mbresëlënëse të festave në qytet.