Niger, raportohet për të shtëna të rënda pranë aeroportit kryesor në Niamey

Büşra Nur Çakmak
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Të shtëna të rënda u raportuan pranë aeroportit ndërkombëtar "Diori Hamani" të Nigerit në kryeqytetin Niamey, pasi sulmuesit thuhet se arritën të hyjnë në zonën e aeroportit, njoftuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Zona e aeroportit u izolua ndërsa të shtënat vazhduan gjatë mëngjesit, raportoi RFI, duke shtuar se forcat e mbrojtjes dhe sigurisë së Nigerit u vendosën në gatishmëri maksimale teksa iu përgjigjën incidentit.
Identiteti i sulmuesve ende nuk dihet. Sipas raportimeve, sulmuesit arritën të hyjnë në zonën e aeroportit, duke nxitur një operacion sigurie rreth objektit dhe zonave përreth.
Incidenti ndodhi disa muaj pas një sulmi të madh ndaj aeroportit të Niamey-it dhe një baze ushtarake ngjitur në janar të vitit 2026. Përgjegjësinë për atë sulm më vonë e mori ISIS-i (DEASH) ndërsa ai u zmbraps nga forcat e armatosura të Nigerit dhe partnerët e tyre rusë, sipas autoriteteve.
Zyrtarët thanë se katër persona u plagosën dhe u shkaktuan dëme të konsiderueshme materiale gjatë sulmit të janarit. Autoritetet thanë se objektivi i sulmuesve ishte shkatërrimi i kapaciteteve ajrore ushtarake të vendit.
Nuk ka ende shifra zyrtare për viktima apo detaje të tjera lidhur me incidentin e sotëm. Autoritetet nuk i kanë identifikuar ende përgjegjësit.