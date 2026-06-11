"New York Times": Sulmet amerikane pranë Hormuzit goditën objektin iranian të ujit të pijshëm

Rabia İclal Turan
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Sulmet amerikane pranë Ngushticës së Hormuzit të mërkurën shkatërruan atë që duket të jetë një strukturë uji të pijshëm në jug të Iranit, raportoi "The New York Times", duke cituar imazhe satelitore dhe analiza video, transmeton Anadolu.
Ekipi i hetimeve vizuale të "The Times" identifikoi dy struktura të vogla për ruajtjen e ujit në fshatin Bemani në provincën Hormozgan. Më parë, media iraniane raportoi se sulmet goditën dy rezervuarë uji në rrethin Bemani, me një zyrtar lokal që thuhet se ka thënë që uji iu ndërpre më shumë se 20 mijë njerëzve.
Tasnim, një agjenci lajmesh gjysmëzyrtare iraniane, publikoi imazhe të mbetjeve të armëve të nxjerra nga vendi.
Specialistët në portalin e municioneve me burim të hapur, i cili katalogon mbetjet e armëve nga zonat e konfliktit në të gjithë botën, përcaktuan se fragmentet vinin nga një GBU-39, një bombë e drejtuar e prodhuar në SHBA që peshon afërsisht 250 paund, sipas "The Times".
Ky përfundim përputhet me dëmin e kapur në një video të një ndërtese të dëmtuar, shtoi ajo. Sipas Konventës së Gjenevës, në të cilën SHBA-ja është palë, synimi i qëllimshëm i infrastrukturës civile është një krim lufte.
Komanda Qendrore e Ushtrisë Amerikane (CENTCOM) tha të mërkurën se forcat amerikane kishin "përfunduar sulme shtesë vetëmbrojtëse kundër objektivave të shumëfishta", përfshirë aftësitë e mbikëqyrjes ushtarake iraniane, sistemet e komunikimit dhe vendet e mbrojtjes ajrore, duke përdorur "municione precize" të qëlluara nga Trupat Detare të SHBA-së, Forcat Ajrore dhe Marina.
Komanda tha se sulmet ishin "në përgjigje të agresionit të pajustifikuar dhe të vazhdueshëm të Iranit".