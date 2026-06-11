New Delhi thotë se Marina e SHBA-së sulmoi 3 anije me indianë në bord pranë Omanit

Ahmad Adil
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Marina e SHBA-së kreu sulme ndaj tre anijeve që kishin indianë në bord pranë brigjeve të Omanit, tha një zyrtar në New Delhi. Të paktën tre indianë u vranë në një incident të tillë një ditë më parë, raporton Anadolu.
"Këto sulme erdhën nga Marina e SHBA-së e stacionuar në rajon, siç pasqyrohet në raporte të ndryshme dhe siç është sqaruar përmes deklaratave të bëra nga kjo platformë. Tre anijet e përfshira në këto incidente ishin anije me flamur të huaj" tha zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme Randhir Jaiswal në një konferencë për media.
Më herët të enjten, India raportoi incidentin e fundit që përfshinte anijen MT Jalveer pranë Omanit, e cila kishte 20 detarë indianë dhe u raportua se ishin të sigurt.
Jaiswal tha se nga tre anijet, dy prej tyre ishin me flamur të Palaut, ndërsa anija e tretë, e cila u sulmua të enjten, ishte me flamur të Guinesë.
"Ato nuk ishin anije në pronësi indiane" tha ai.
Jaiswal tha se New Delhi ka paraqitur një protestë "të fortë" ndaj palës amerikane për incidentin, i cili shkaktoi vdekjen e tre shtetasve, ndërsa 21 të tjerë u shpëtuan.
Të hënën, një tjetër anije mori flakë pranë Omanit, ndërsa autoritetet indiane më vonë njoftuan se të gjithë 24 anëtarët indianë të ekuipazhit në bord ishin të sigurt.
"Ne theksuam se mirëqenia e komunitetit tonë detar është me rëndësi të madhe dhe se këto sulme duhet të ndalen" tha Jaiswal, duke shtuar: "Ne gjithashtu komunikuam se dialogu dhe diplomacia janë rruga përpara për zgjidhjen paqësore të konfliktit [me Iranin], dhe se duhet të ketë akses të pandërprerë përmes Ngushticës së Hormuzit në përputhje me ligjin ndërkombëtar".