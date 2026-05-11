Netanyahu vonon projektligjin që kërkon të anulojnë Marrëveshjet e Oslos

Tarek Chouiref
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu ka shtyrë diskutimin e një projektligji të diskutueshëm që synon të heqë Marrëveshjet e Oslos, raportoi të dielën e përditshmja "Israel Hayom", mes presionit në rritje nga disa ministra për të braktisur zyrtarisht kornizën që mbështet vetëqeverisjen palestineze, transmeton Anadolu.
Legjislacioni i propozuar, i paraqitur nga anëtari i Knessetit, Limor Son Har-Melech nga partia e ekstremit të djathtë, Otzma Yehudit, ishte planifikuar për debat para Komitetit Ministror për Legjislacion më herët të dielën përpara se Netanyahu të kërkonte shtyrje, tha gazeta.
Sipas "Israel Hayom", ministrat kishin filluar tashmë diskutimin e projektligjit gjatë një takimi në Zoom kur Netanyahu ndërhyri dhe kërkoi që çështja të shtyhej për një datë të mëvonshme.
Kreu i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Izraelit, Gil Reich, thuhet se u tha ministrave se nevojitej më shumë kohë për një "shqyrtim të kujdesshëm" nga ekipi përkatës.
Ministri i Drejtësisë, Yariv Levin mbështeti shtyrjen e diskutimit, por theksoi se kjo nuk përbënte kundërshtim ndaj vetë projektligjit.
“Në fund të fundit, ekziston një kryeministër që është i ekspozuar ndaj çështjeve ndaj të cilave unë nuk jam i ekspozuar”, tha Levin, sipas gazetës.
Levin gjithashtu sinjalizoi mbështetje për avancimin e legjislacionit në të ardhmen, duke thënë: “Ashtu siç u kthyem në Sanur, do të kthehemi edhe në vende të tjera".
Ministri i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir gjithashtu shprehu mbështetje për propozimin, duke pretenduar se shumica e anëtarëve të koalicionit mbështetën anulimin e Marrëveshjeve të Oslos.
Të shtunën, Son Har-Melech shkroi në platformën amerikane të mediave sociale X se projektligji kishte për qëllim parandalimin e krijimit të një shteti palestinez dhe zgjerimin e aktivitetit të vendbanimeve në Zonat A dhe B të Bregut Perëndimor të pushtuar.
Marrëveshjet e Oslos, të nënshkruara midis Izraelit dhe Organizatës për Çlirimin e Palestinës në Washington, DC në vitin 1993, kishin për qëllim të shërbenin si një kornizë për vetëqeverisjen palestineze dhe një shtet të ardhshëm palestinez.
Sipas marrëveshjes Oslo II të nënshkruar në vitin 1995, Bregu Perëndimor i pushtuar u nda në Zonat A, B dhe C, me Zonën C që mbeti nën kontrollin e plotë të Izraelit dhe përfshinte rreth 60 për qind të territorit.