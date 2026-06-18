Netanyahu: Ushtria izraelite nuk do të tërhiqet nga territori i pushtuar në Liban pavarësisht marrëveshjes SHBA-Iran

Mohammad Sio
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha të enjten se ushtria nuk do të tërhiqet nga territori i pushtuar në jug të Libanit, pavarësisht marrëveshjes SHBA–Iran që përfshin dispozita për garantimin e sovranitetit të Libanit, transmeton Anadolu.
Izraeli “do ta rikthejë sigurinë në veri”, ka thënë Netanyahu në deklarata të publikuara nga gazeta Yedioth Ahronoth.
“Kjo kërkon ruajtjen e brezit të sigurisë në jug të Libanit, dhe kjo kërkon që ne të mos tërhiqemi për aq kohë sa nevojat e sigurisë së Izraelit e kërkojnë këtë”, ka shtuar ai.
Që nga 2 marsi, Izraeli ka zhvilluar një ofensivë në shkallë të gjerë në Liban, ku sipas të dhënave zyrtare libaneze janë vrarë 3.912 persona, janë plagosur 11.873 të tjerë, ndërsa më shumë se një milion persona janë zhvendosur.
Më herët të enjten, ushtria izraelite publikoi një hartë që tregon pushtimin e një brezi që shtrihet deri në 10 kilometra brenda territorit libanez, duke u zotuar të ruajë praninë e saj në atë që e quan “zonë sigurie” në jug.
Sipas hartës, dislokimi izraelit në jug të Libanit shtrihet në sektorë të gjerë kufitarë që përfshijnë disa qytete jugore, me thellësi depërtimi nga rreth 6 deri në 10 kilometra.
Në disa zona perëndimore dhe qendrore, depërtimi arrin pothuajse 10 kilometra, ndërsa zona e pushtuar shtrihet në pjesë të kufizuara drejt veriut, afër lumit Litani.
Izraeli gjithashtu vazhdon të mbajë nën pushtim zona në Liban, disa prej dekadash dhe të tjera të marra gjatë luftës 2023–2024.
Netanyahu ka pretenduar se objektivi qendror i politikës së Izraelit është “të pengojë Iranin të sigurojë armë bërthamore”.
“Beteja ende nuk ka përfunduar. Izraeli ende përballet me sfida të tjera”, ka thënë ai.
Deklaratat e Netanyahut erdhën pavarësisht pikës së parë të marrëveshjes së nënshkruar mes Teheranit dhe Washingtonit, e cila parashikon “ndalimin e menjëhershëm dhe të përhershëm të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë Libanin”, si dhe garantimin e “integritetit territorial dhe sovranitetit të Libanit”.
Marrëveshja përfundimtare pritet gjithashtu të konfirmojë fundin e përhershëm të luftës në të gjitha frontet, përfshirë Libanin.
Të mërkurën në mbrëmje, presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti iranian Masoud Pezeshkian nënshkruan në mënyrë elektronike “Memorandumin e Mirëkuptimit të Islamabadit”, i cili synon të hapë rrugën për përfundimin e luftës së nisur nga Uashingtoni dhe Tel Avivi kundër Iranit më 28 shkurt.
Ndërmjetësi pakistanez njoftoi zyrtarisht se memorandumi ka hyrë në fuqi, ndërsa Irani pritet të fillojë rihapjen e Ngushticës së Hormuzit për trafikun detar, në këmbim të fillimit të heqjes së bllokadës detare amerikane ndaj Teheranit.
Resorti Burgenstock në Zvicër pritej të presë të premten një takim mes përfaqësuesve të SHBA-së dhe Iranit për bisedime paraprake mbi zbatimin e memorandumit.
Televizioni shtetëror i Pakistanit raportoi herët të enjten se kryeministri Shehbaz Sharif e shtyu udhëtimin e planifikuar drejt Zvicrës për ceremoninë e nënshkrimit, pasi marrëveshja tashmë është nënshkruar dhe po hyn në zbatim.