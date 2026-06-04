Netanyahu, presion mbi ligjvënësit që të votonin për avokatin e tij në zgjedhjet për kontrollorin e shtetit

Mohammad Sio
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe partia e tij qeverisëse Likud u bënë presion ligjvënësve për të mbështetur avokatin e tij personal, Michael Rabello, në zgjedhjet për kontrollor shtetëror, sipas raporteve të mediave izraelite të mërkurën, transmeton Anadolu.
"Times of Israel" raportoi se ligjvënësit votuan 61-57 në Parlamentin izraelit (Knesset) për të zgjedhur Rabellon si kontrollues të shtetit pas një votimi të përsëritur të diskutueshëm. Kontrollori shtetëror shërben si auditor dhe mbikëqyrës i pavarur i qeverisë së Izraelit. Lidhjet e ngushta të Rabellos me Netanyahun kanë ngritur shqetësime për pavarësinë e zyrës.
Raundi i dytë i votimit u ndërpre dhe u përsërit mes akuzave se ligjvënësve të Likudit iu bë presion për të fotografuar dhe madje filmuar fletëvotimet e tyre për të provuar se kishin votuar për Rabellon dhe nuk e kishin "tradhtuar" Netanyahun, pavarësisht kërkesave ligjore që votimi të bëhej me votim të fshehtë.
Udhëheqësit e opozitës akuzuan Likudin për minimin e integritetit të zgjedhjeve dhe thanë se do t'i bënin kërkesë Gjykatës së Lartë të Drejtësisë të Izraelit për të anuluar rezultatin, duke argumentuar se ligjvënësit ishin frikësuar të tregonin se si votuan, sipas raportit.
Një tjetër e përditshme izraelite "Yedioth Ahronoth", raportoi se përleshjet shpërthyen në plenumin e Knessetit gjatë votimit, duke detyruar procesin të rifillonte pasi u shfaqën shqetësimet se ligjvënësit e koalicionit po dokumentonin votat e tyre.
Sipas gazetës, Likud udhëzoi ligjvënësit e saj që të regjistronin veten duke votuar për Rabellon.
"Yedioth Ahronoth" raportoi se qarkulluan pamjet që tregojnë ministrin e Komunikimeve, Shlomo Karhi duke filmuar veten duke hedhur votën për Rabellon, ndërsa ligjvënësi i Likud Hanoch Milwidsky u fotografua duke mbajtur një fletëvotim me emrin e Rabellos në një selfie.
Rabello do të zëvendësojë Matanyahu Englman, mandati shtatëvjeçar i të cilit përfundon këtë verë.