Netanyahu paraqitet në gjykatë për herë të parë në 2 muaj për t'u përgjigjur akuzave për korrupsion

Mohammad Sıo
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, u paraqit të martën para Gjykatës së Qarkut në Tel Aviv për herën e 81-të që nga fillimi i gjyqit të tij në vitin 2020 për t'iu përgjigjur akuzave për korrupsion kundër tij, transmeton Anadolu.
Seanca shënon paraqitjen e parë gjyqësore të Netanyahut në rreth dy muaj që nga shpërthimi i luftës me Iranin më 28 shkurt.
Netanyahu ishte planifikuar të paraqitej të hënën, por ai kërkoi që seanca të anulohej, duke përmendur "arsye sigurie", përpara se të zhvillonte konsultime sigurie në lidhje me luftën në Liban.
E përditshmja izraelite "Maariv" raportoi se Netanyahu është në fazën përfundimtare të dëshmisë së tij, pasi ka dëshmuar tashmë gjatë 80 ditëve të seancave dëgjimore.
Sipas zyrës së prokurorit, ai ende ka rreth 11 ditë të plota dëshmie të mbetura, përveç një rimarrjeje të shkurtër në pyetje nga avokatët e tij mbrojtës.
"Në dy javët e fundit, seancat e tij dëgjimore u anuluan me kërkesën e tij, dhe që nga fillimi i luftës me Iranin, ai nuk ka dëshmuar, pavarësisht rifillimit të të gjitha seancave gjyqësore në Izrael", tha gazeta.
Netanyahu është planifikuar të dëshmojë në Rastin 4000, në të cilin ai akuzohet për ryshfet, mashtrim dhe shkelje të besimit, shtoi ajo.
Sipas aktakuzës, Netanyahu dyshohet se ka pasur një marrëdhënie ryshfeti me biznesmenin Shaul Elovitch, ish-pronarin e faqes së internetit të lajmeve Walla. Në këtë kuadër, Netanyahu dhe familja e tij akuzohen për bërjen e kërkesave të ndryshme në lidhje me mbulimin e favorshëm mediatik dhe për kërkimin e shtypjes së rivalëve politikë.
Seancat gjyqësore vijnë mes përçarjeve brenda Izraelit mbi raportet se Netanyahu kërkoi falje nga Presidenti i Izraelit, Isaac Herzog.
Më 30 nëntor, Netanyahu kërkoi falje pa pranuar fajin ose pa u tërhequr nga jeta politike.
Që nga fillimi i gjyqit të tij në vitin 2020, Netanyahu i ka mohuar të gjitha akuzat, duke i përshkruar ato si një "fushatë të motivuar politikisht" që synon largimin e tij nga detyra.
Ligji izraelit nuk lejon një falje presidenciale pa pranimin e fajit.
Netanyahu përballet me akuza për korrupsion, ryshfet dhe shkelje të besimit në tre raste të njohura si Rastet 1000, 2000 dhe 4000, për të cilat u ngritën aktakuza në nëntor 2019.
Rasti 1000 përfshin akuza se Netanyahu dhe anëtarët e familjes së tij morën dhurata të shtrenjta nga biznesmenë të pasur në këmbim të favoreve.
Në Rastin 2000, ai akuzohet për negociata me Arnon Mozes, botuesin e gazetës "Yedioth Ahronoth", për mbulim pozitiv mediatik.
Gjyqi i tij në këto raste filloi në vitin 2020 dhe është duke vazhduar.
Përveç akuzave për korrupsion, Netanyahu kërkohet që nga viti 2024 nga Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJPN) për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza, ku më shumë se 72.000 njerëz janë vrarë në një sulm vdekjeprurës izraelit që nga tetori 2023.