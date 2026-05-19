Netanyahu paraqitet në gjykatë për herë të 88-të lidhur me akuzat për korrupsion

Mohammad Sıo
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u paraqit para Gjykatës së Qarkut në Tel Aviv për t'iu përgjigjur akuzave për korrupsion ndaj tij, duke shënuar paraqitjen e tij të 88-të në gjykatë në procesin gjyqësor në vazhdim, transmeton Anadolu.
"Channel 12" i Izraelit tha se gjyqtarët miratuan shkurtimin e seancës së sotme për shkak të "agjendës së sigurisë dhe politike" të Netanyahut, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Seanca e sotme u fokusua në Rastin 2000 pasi përfundoi marrja në pyetje e tij në Rastet 1000 dhe 4000.
Netanyahu përballet me akuza për korrupsion, ryshfet dhe shpërdorim besimi në tre raste të njohura si Rastet 1000, 2000 dhe 4000, me aktakuzat e ngritura në fund të nëntorit 2019.
Rasti 1000 përqendrohet në pretendimet se Netanyahu dhe anëtarët e familjes së tij morën dhurata të shtrenjta nga biznesmenë të pasur në këmbim të favoreve dhe ndihmës në fusha të ndryshme.
Në Rastin 2000, Netanyahu dyshohet se negocioi me Arnon Mozes, botuesin e gazetës së përditshme "Yedioth Ahronoth", për mbulim të favorshëm mediatik.
Rasti 4000 përfshin pretendime se Netanyahu i dha favore rregullatore Shaul Elovitch, ish-pronarit të faqes izraelite të lajmeve "Walla" dhe një ekzekutivi të lartë në kompaninë e telekomunikacionit Bezeq, në këmbim të mbulimit pozitiv.
Që nga fillimi i gjyqit të tij në vitin 2020, Netanyahu ka refuzuar të pranojë fajësinë, duke i përshkruar akuzat si një "fushatë politike që synon rrëzimin e tij". Sipas ligjit izraelit, presidenti nuk mund të japë falje nëse i pandehuri nuk pranon shkeljen.
Përveç gjyqit të brendshëm për korrupsion, Netanyahu kërkohet edhe nga Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) që nga viti 2024 për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera në Rripin e Gazës, ku më shumë se 72 mijë persona janë vrarë në një luftë dyvjeçare që nga tetori 2023.