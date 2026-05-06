Netanyahu paraqitet në gjykatë në seancën e 84-t në gjyqin për korrupsion

Rania R.a. Abushamala
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u paraqit sot para Gjykatës së Qarkut në Tel Aviv për herë të 84-t në gjyqin e tij të vazhdueshëm për akuzat për korrupsion, transmeton Anadolu.
Sipas faqes së internetit izraelite të lajmeve Walla, seanca dëgjimore e së mërkurës mund të jetë seanca e fundit në lidhje me Rastin 4000 përpara se gjykata të kalojë në shqyrtimin e Rastit 2000.
Netanyahu ka mohuar vazhdimisht shkeljet dhe i ka përshkruar akuzat si të motivuara politikisht.
Rastet, të njohura si "1000", "2000" dhe "4000", përqendrohen në akuzat se Netanyahu ka marrë dhurata të vlefshme nga biznesmenë të pasur në këmbim të favoreve, ka kërkuar mbulim të favorshëm mediatik nga një botues gazete dhe i ka dhënë përfitime rregullatore një ekzekutivi të telekomunikacionit në këmbim të mbulimit pozitiv në një faqe interneti lajmesh.
Përveç gjyqit për korrupsion vendas, Netanyahu është kërkuar që nga viti 2024 nga Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Rripin e Gazës, ku ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 72 mijë palestinezë dhe ka plagosur mbi 172 mijë të tjerë në një ofensivë brutale që nga tetori 2023.