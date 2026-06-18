Netanyahu njofton Trumpin: Izraeli nuk do të jetë i detyruar nga marrëveshja SHBA-Iran

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18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu i ka thënë presidentit amerikan, Donald Trump, se Izraeli nuk do të jetë i detyruar nga marrëveshja e arritur midis SHBA-së dhe Iranit, transmeton Anadolu.
Sipas një zyrtari izraelit të paidentifikuar, raporton CNN, Netanyahu po përpiqet të ndikojë në procesin në vazhdim të negociatave 60-ditore sipas marrëveshjes, duke pretenduar se kryeministri izraelit po përpiqet të formësojë marrëveshjen përfundimtare duke përdorur figura mediatike të krahut të djathtë dhe senatorë të afërt me të për të ushtruar presion mbi Trumpin.
Sipas zyrtarit, Netanyahu beson se nuk do të ketë marrëveshje përfundimtare midis SHBA-së dhe Iranit dhe se Teherani nuk do të pranojë sinqerisht kufizime mbi programin e tij bërthamor. Zyrtari pretendon se Netanyahu e informoi Trumpin se Izraeli nuk është i detyruar ndaj marrëveshjes, e cila përfshin dispozita për përfundimin e luftës, përfshirë në Liban.
Sipas mediave shtetërore libaneze, një person u vra dhe një tjetër u plagos rëndë sot në një sulm izraelit me dron që kishte në shënjestër një automjet në jug të Libanit, pavarësisht mirëkuptimit SHBA-Iran.
Zyra e kryeministrit izraelit ende nuk ka lëshuar deklaratë zyrtare lidhur me këto pretendime.
- Marrëveshja SHBA-Iran
Të dielën, Irani dhe SHBA-ja njoftuan se kishin arritur memorandum mirëkuptimi prej 14 pikash përmes një procesi negociatash të ndërmjetësuar nga Pakistani, me qëllim përfundimin e luftës dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përmes bisedimeve.
Memorandumi, i njohur si Memorandumi i Islamabadit, hyri në fuqi pasi u nënshkrua në mënyrë digjitale sot nga Trump dhe presidenti Iranian, Masoud Pezeshkian.
Marrëveshja përfshin dispozita për përfundimin e luftës, përfshirë në Liban, rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe heqjen e bllokadës detare amerikane ndaj Iranit.
Pas nënshkrimit të memorandumit, palët pritet të nisin proces negociatash 60-ditor mbi çështje që përfshijnë programin bërthamor të Iranit dhe heqjen e sanksioneve, në përpjekje për të arritur një marrëveshje përfundimtare.