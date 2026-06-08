Netanyahu mbledh Kabinetin e Sigurisë pas sulmeve të reja ajrore me Iranin

Serdar Dincel
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu do të mbajë sot një takim të kabinetit të sigurisë pas sulmeve të reja ajrore me Iranin, sipas mediave izraelite, transmeton Anadolu.
Takimi, ku do të marrin pjesë një grup ministrash kyç, është planifikuar për në orën 11:00 sipas kohës lokale, raportoi "The Times of Israel", duke cituar një zyrtar izraelit.
Më herët gjatë ditës, një sulm ajror izraelit synoi një kompani petrokimike në Mahshahr të Iranit, duke shkaktuar dëme të pjesshme në kompleksin industrial, thanë zyrtarët iranianë.
Ndërkohë, sirenat u dëgjuan në disa qytete në Izraelin qendror dhe jugor pas lëshimeve të raketave nga Teherani.
Rajoni ka qenë në rrezik që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet ajrore ndaj Iranit në fund të shkurtit, duke shkaktuar hakmarrje iraniane ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera të rajonit që strehojnë asetet e SHBA-së.
Një armëpushim i përkohshëm u arrit më 8 prill, por negociatat më vonë ngecën mes mosmarrëveshjeve mbi zbatimin e tij dhe zhvillimeve të mëvonshme rajonale.