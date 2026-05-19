Netanyahu mbledh Kabinetin e Sigurisë për të diskutuar rinisjen e mundshme të luftimeve kundër Iranit

Tarek Chouiref
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mblodhi kabinetin e tij të sigurisë të hënën për të diskutuar mundësinë e rinisjes së luftimeve kundër Iranit, sipas mediave hebraike, transmeton Anadolu.
E përditshmja "Israel Hayom" tha se takimi erdhi pasi Netanyahu mbajti një diskutim të ngjashëm në kabinet të dielën pas një telefonate me presidentin e SHBA-së, Donald Trump për të koordinuar "hapin tjetër" lidhur me Iranin.
Ajo citoi një burim të njohur me diskutimet e SHBA-së të thoshte se një sulm i ri amerikan ndaj Iranit "nuk ishte çështje nëse, por kur". Sipas burimit, çdo sulm i planifikuar do të ndryshojë nga operacionet e mëparshme dhe mund të synojë vendet që Trumpi deri më tani i kishte shmangur goditjet.
Gazeta gjithashtu citoi burime të paidentifikuara të sigurisë izraelite të thoshin se përgatitjet dhe masat janë marrë tashmë në pritje të një raundi tjetër të mundshëm luftimesh me Iranin.
Tensionet rajonale u përshkallëzuan që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar sulme hakmarrëse nga Teherani dhe ndërprerje në Ngushticën e Hormuzit. Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të siguronin marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga Trumpi pa një afat të caktuar.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në rrugën ujore strategjike.