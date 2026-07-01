Netanyahu: Izraeli do ta sulmojë përsëri Iranin "nëse është e nevojshme"

Serdar Dincel
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu tha të martën se Izraeli do të godasë përsëri Iranin "nëse nevojitet", duke u zotuar se Teherani "nuk do të ketë armë bërthamore", transmeton Aandolu.
"Në Iran, ne shpëtuam veten nga bombat atomike," pohoi Netanyahu në një intervistë me Channel 14 të Izraelit.
Vërejtjet e tij erdhën si një memorandum mirëkuptimi midis Washingtonit dhe Teheranit, i ndërmjetësuar nën ndërmjetësimin pakistanez, i hyrë në fuqi më 18 qershor pasi u nënshkrua në mënyrë elektronike nga presidenti iranian, Masoud Pezeshkian dhe presidenti i SHBA-së, Donald Trump.
Ai siguron një kornizë për përfundimin e konfliktit dhe adresimin e çështjeve të pazgjidhura midis Washingtonit dhe Teheranit përmes negociatave, duke përfshirë një ndërprerje të armiqësive, lehtësimin e sanksioneve, çështjen mbi programin bërthamor, rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe marrëveshjet më të gjera të sigurisë rajonale.
Izraeli ka shprehur vazhdimisht kundërshtimin ndaj çdo marrëveshjeje me Teheranin dhe ka paralajmëruar rinisjen e sulmeve ndaj Iranit.