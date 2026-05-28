Netanyahu: Forcat izraelite kanë kaluar lumin Litani në jug të Libanit

Rania R.a. Abushamala
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, ka deklaruar se ushtria e tij ka kaluar lumin Litani në jug të Libanit, duke sinjalizuar një lëvizje përtej zonës së shpallur më parë të ofensivës tokësore izraelite, transmeton Anadolu.
“Sulmuam Bejrutin tani dhe dje sulmuam Tyrin, ndërsa forcat tona kaluan lumin Litani. Po i godasim dhe do t’i godasim fuqishëm”, tha Netanyahu, duke iu referuar Hezbollahut.
Litani është lumi kryesor i Libanit, i cili buron në perëndim të qytetit Baalbek dhe rrjedh përmes Luginës Bekaa në lindje të Libanit përpara se të arrijë në jug të vendit.
Netanyahu foli gjatë një seminari në Luginën e Jordanit. Sipas transmetuesit izraelit Channel 14, ai gjithashtu pretendoi se ushtria izraelite do të eliminojë kërcënimin e dronëve të Hezbollahut.
Izraeli vazhdon shkeljet e përditshme të marrëveshjes së armëpushimit të shpallur më 17 prill, e cila u zgjat deri në fillim të korrikut.
Hezbollahu u është përgjigjur këtyre shkeljeve me sulme raketore dhe me dronë që synojnë trupat izraelite dhe automjetet ushtarake në jug të Libanit dhe veri të Izraelit.
Në javët e fundit, dronët e Hezbollahut kanë ngritur shqetësime në rritje në Izrael, pasi Netanyahu i përshkroi ata si një “kërcënim madhor” për shkak të vështirësisë për t’u zbuluar.
Që nga 2 marsi, sipas shifrave zyrtare, Izraeli ka kryer një ofensivë në shkallë të gjerë në Liban që ka vrarë 3.269 persona dhe ka plagosur 9.840 të tjerë, përveç zhvendosjes së më shumë se 1 milion njerëzve.
Izraeli ka pushtuar zona në jug të Libanit, disa prej tyre prej dekadash dhe të tjera që nga lufta e viteve 2023-2024. Gjatë ofensivës aktuale, Izraeli ka avancuar rreth 10 kilometra brenda territorit jugor libanez.